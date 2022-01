Tragico lutto in Parlamento, perde la vita il Presidente Sassoli: aveva 65 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) Notizia dell’ultima ora. . Tutti i dettagli nel post. Si è spento a soli 65 anni il Presidente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 11 gennaio 2022) Notizia dell’ultima ora. . Tutti i dettagli nel post. Si è spento a soli 65il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Stefano De Martino, il cuore spezzato dal tragico lutto: “… non c’è più” - GianmarcoMedus1 : Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del sottufficiale della Guardia Costiera Antonino Zaffino, di sol… - weresace : Non mia collega che mi scrive perché arrivata all’ep tragico con Roach in The Witcher. Lutto collettivo. -