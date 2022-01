Stefano De Martino | al via la terza puntata di “Bar Stella”

(Di martedì 11 gennaio 2022)Dequesta sera in seconda serata su Raidue condurrà ladi “Bar” Al via questa sera alle 22.50 su Raidue un nuovo appuntamento conDee il suo “Bar”. In un’atmosfera rilassante e divertente si alternano personaggi bizzarri: il barista Luciano (Herbert Ballerina), il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Ambrosia), la professoressa Marta (Marta Filippi), Libero Parere (Francesco Arienzo), l’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito), il professor Siniscalchi (Mario Porfito), il critico televisivo Umberto Orfeo (Giorgio Melazzi), la Statua (Adelaide Vasaturo) e Niña del Sud (Carola Moccia). Il tutto con la musica della Disperata Erotica Band.ha voluto ...

Advertising

IlContiAndrea : Ospiti domani a #CePostaPerTe Paolo Bonolis e Stefano De Martino - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Rai 2 con #BarStella con #StefanoDeMartino - ElBarto88713883 : Luigino una sera stava guardando De Martino in tv e gli ha dato del gay. Il giorno dopo Stefano stava scopando Bel… - LazialeDisci : RT @Nicholas_EffeTi: Tuesday motivation: Ricordati sempre che sei più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri, più intellig… - nashtag_ : RT @Nicholas_EffeTi: Tuesday motivation: Ricordati sempre che sei più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri, più intellig… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Tra musica, ricordi, omaggi e risate, il 'Bar Stella' è pronto a riaprire le porte per il terzo appuntamento, questa sera alle 22.50 su Rai2, per una nuova puntata in compagnia diDe, delle note della Disperata Erotica Band e dei bizzarri personaggi che animano il bar: il barista Luciano (Herbert Ballerina), il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera ...L'incontro con il suo idoloDe- 'organizzato' da mamma Enza - ha tenuto gli spettatori dello show incollati al televisore: un momento che ha commosso ed emozionato: "Non sono io il ...BELÈN E LAVEZZI Scoppia la passione in Uruguay? L'ex calciatore del Napoli rompe il silenzio e va su tutte le furie ...Stefano De Martino ed il tradimento che avrebbe gelato i fan. Un retroscena che riguarda da vicino il conduttore ...