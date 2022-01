Square Enix: ulteriore esclusiva PS5 in cantiere? (Di martedì 11 gennaio 2022) Un nuovo rumor ipotizza che Square Enix starebbe lavorando ad una ulteriore esclusiva per PS5, non ancora svelata per non oscurare Final Fantasy XVI Jordan Middler è recentemente stato protagonista del reveal relativo all’arrivo di Ubisoft+ su Xbox, ma le notizie diffuse si non limitano certo a questo. Secondo l’insider, difatti, sembra che i rapporti tra Sony e Square Enix siano più solidi che mai, con il publisher nipponico che avrebbe in cantiere un’ulteriore esclusiva rivolta a PS5. Se confermato, si tratterebbe della terza produzione, dopo Forspoken e Final Fantasy XVI, a vedere la collaborazione tra i due colossi giapponesi. Square Enix starebbe lavorando ad una nuova ... Leggi su tuttotek (Di martedì 11 gennaio 2022) Un nuovo rumor ipotizza chestarebbe lavorando ad unaper PS5, non ancora svelata per non oscurare Final Fantasy XVI Jordan Middler è recentemente stato protagonista del reveal relativo all’arrivo di Ubisoft+ su Xbox, ma le notizie diffuse si non limitano certo a questo. Secondo l’insider, difatti, sembra che i rapporti tra Sony esiano più solidi che mai, con il publisher nipponico che avrebbe inun’rivolta a PS5. Se confermato, si tratterebbe della terza produzione, dopo Forspoken e Final Fantasy XVI, a vedere la collaborazione tra i due colossi giapponesi.starebbe lavorando ad una nuova ...

