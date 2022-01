Scuola – PV&F | Al via la petizione “Mai più Dad”

(Di martedì 11 gennaio 2022). Pro Vita & Famiglia: «Al via la nostra“Mai più Dad”, facciamo uscire i nostri ragazzi da questo incubo» – «È ormai assodato che la DAD (didattica a distanza) ha generato mostri: oltre a una maggiore analfabetizzazione e all’aumento dell’abbandono scolastico, medici specialisti e ospedali denunciano lo spaventoso aumento di fragilità nei nostri figli e nipoti, come episodi di ansia, depressione, disturbi psichici, alimentari e cognitivi, autolesionismo e, addirittura, istinti suicidari. E’ ora di dire basta a tutto questo e ridare ai nostri figli il diritto allo studio e alla salute, mentale e fisica!», è il commento di Maria Rachele Ruiu (nella foto), membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, nel lanciare l’ultimadella Onlus, che chiede proprio di dire basta ad una Didattica a Distanza ...

RobertaM_1965 : @ScuolaNoCovid Mio nipote quando era in DAD faceva tre ore di lezione al giorno. Forse protegge dal covid ma non da… -

noi Dirigenti scolastici non volevamo la DAD ma siamo 'costretti' a ricorrervi perchè non sono stati fatti altri interventi, indispensabili a riaprire la IN PRESENZA ED IN SICUREZZA, come Lei ...Pro Vita & Famiglia: «È ancora Greencaos! Le nuove norme su Dad calpestano privacy e diritto allo studio» - «È ancora Greencaos: sono passati due anni ...