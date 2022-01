Ragazzi | usate l’isolamento per recuperare il tempo del silenzio

Leggi su freeskipper

(Di martedì 11 gennaio 2022) di Don Antonio Mazzi. Cari, la pandemia sta nuovamente esplodendo e obbliga a ripensare le relazioni, le cosiddette ammucchiate, e, addirittura se sia meglio stare in casa piuttosto che rischiare. Questo stare in casa per voi pare una prigione sotto altro aspetto. Già l’altra volta specialisti, giornalisti e insegnanti hanno riempito pagine e dibattiti sull’effetto