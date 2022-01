Pensioni, al via Quota 102: ecco come presentare la domanda (Di martedì 11 gennaio 2022) Al via Quota 102. Introdotta con la legge di Bilancio del governo Draghi, sarà valida solo per quest’anno come passaggio verso il nuovo regime Pensionistico, dopo che è andata in soffitta Quota 100. Ma come funziona? Chi per l’anno in corso, il 2022, avrà almeno 64 anni di età e 38 di contributi avrà la possibilità di accedere alla pensione anticipata con Quota 102. Nel frattempo, in tema di riforma delle Pensioni, il tavolo con i sindacati avviato il 20 dicembre scorso non risulta ancora convocato da Palazzo Chigi. È possibile presentare la domanda di pensione dal 7 gennaio, mentre i nuovi requisiti Pensionistici devono appunto essere maturati entro il 2022. Si può presentare ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) Al via102. Introdotta con la legge di Bilancio del governo Draghi, sarà valida solo per quest’annopassaggio verso il nuovo regimestico, dopo che è andata in soffitta100. Mafunziona? Chi per l’anno in corso, il 2022, avrà almeno 64 anni di età e 38 di contributi avrà la possibilità di accedere alla pensione anticipata con102. Nel frattempo, in tema di riforma delle, il tavolo con i sindacati avviato il 20 dicembre scorso non risulta ancora convocato da Palazzo Chigi. È possibileladi pensione dal 7 gennaio, mentre i nuovi requisitistici devono appunto essere maturati entro il 2022. Si può...

sindacando : ??Chi e come presentare la domanda di pensionamento - LavoroNewsfeed : RT @PensionieLavoro: Posta l'asticella legale a 67 anni di età per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 10 mesi per l'anticipata, a quale e… - PensionieLavoro : Posta l'asticella legale a 67 anni di età per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 10 mesi per l'anticipata, a qual… - TrendOnline : Al via la nuova #Naspi tutte le #novità del 2022 sull'#indennità di #disoccupazione, dai #requisiti al taglio propo… - antonellatorto9 : Al via la nuova #Naspi tutte le #novità del 2022 sull'#indennità di #disoccupazione, dai #requisiti al taglio propo… -