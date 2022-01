Omicron non è ancora un'influenza. Il governo non vuole dare il liberi tutti (Di martedì 11 gennaio 2022) Non è ancora tempo di voltare pagina nella gestione della pandemia. È troppo presto trattare il Covid come se fosse un virus endemico e non più così preoccupante. Perché, prima di fare tutto questo, di buttarsi alle spalle l’emergenza e di andare anche oltre la fase attuale, bisogna avere la certezza inoppugnabile che il virus mutato faccia meno male. E questa certezza, in una situazione in costante evoluzione e con una variante contagiosissima, ancora non c’è. Per averla bisognerà aspettare almeno qualche settimana. Bisognerà, cioè, vedere cosa accadrà quando Omicron avrà raggiunto il suo picco. È questo, in buona sostanza, il cuore del ragionamento che fa il governo davanti alla prospettiva di cambiare registro nella gestione della pandemia. L’Italia non seguirà Spagna e Gran Bretagna, che si ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Non ètempo di voltare pagina nella gestione della pandemia. È troppo presto trattare il Covid come se fosse un virus endemico e non più così preoccupante. Perché, prima di fare tutto questo, di buttarsi alle spalle l’emergenza e di ananche oltre la fase attuale, bisogna avere la certezza inoppugnabile che il virus mutato faccia meno male. E questa certezza, in una situazione in costante evoluzione e con una variante contagiosissima,non c’è. Per averla bisognerà aspettare almeno qualche settimana. Bisognerà, cioè, vedere cosa accadrà quandoavrà raggiunto il suo picco. È questo, in buona sostanza, il cuore del ragionamento che fa ildavanti alla prospettiva di cambiare registro nella gestione della pandemia. L’Italia non seguirà Spagna e Gran Bretagna, che si ...

