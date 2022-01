Napoli e i “cento giorni” senza un passo in avanti (Di martedì 11 gennaio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di oggi, martedì 11 gennaio, all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Sempre così. Ogni volta che si insedia una nuova Amministrazione, chi ne rappresenta il vertice è atteso alla prova dei primi “cento giorni”. L’aspettativa è forte. L’urgenza di novità e visibili cambiamenti è tale da non dare tempo al tempo, come se tutto si potesse realizzare all’istante con un colpo di bacchetta magica. ”Per ora ci occupiamo delle piccole cose -diceva un vecchio manifesto- per quelle più grandi e per i miracoli ci stiamo attrezzando”. Così in sostanza Gaetano Manfredi, sindaco da poco più di 3 mesi. Il suo primissimo “segmento” lo ha visto a guardarsi intorno nei meandri di Palazzo San Giacomo, impegnato a studiare i dossier delle opere più incomplete che compiute, a conoscere i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di oggi, martedì 11 gennaio, all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Sempre così. Ogni volta che si insedia una nuova Amministrazione, chi ne rappresenta il vertice è atteso alla prova dei primi “”. L’aspettativa è forte. L’urgenza di novità e visibili cambiamenti è tale da non dare tempo al tempo, come se tutto si potesse realizzare all’istante con un colpo di bacchetta magica. ”Per ora ci occupiamo delle piccole cose -diceva un vecchio manifesto- per quelle più grandi e per i miracoli ci stiamo attrezzando”. Così in sostanza Gaetano Manfredi, sindaco da poco più di 3 mesi. Il suo primissimo “segmento” lo ha visto a guardarsi intorno nei meandri di Palazzo San Giacomo, impegnato a studiare i dossier delle opere più incomplete che compiute, a conoscere i ...

