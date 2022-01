Morte Silvia Tortora, Gianluigi Nuzzi le chiede scusa con un post sui social: “Ho compiuto un errore…” (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ di poche ore fa la notizia della prematura scomparsa di Silvia Tortora, amatissima giornalista italiana figlia del famoso conduttore e giornalista Enzo Tortora. In molti hanno subito commentato la notizia scrivendo per la giornalista delle bellissime parole, tra questi anche Gianluigi Nuzzi che nel lungo post scritto sui social ha anche voluto rivolgere delle scuse alla donna. Delle parole di profondo dolore attraverso le quali è stato possibile intuire il grande legame che univa i due giornalisti. Il dolore di Gianluigi Nuzzi per la Morte di Silvia Tortora Ha lasciato tutti senza parole e gettato nello sconforto molte persone la prematura scomparsa di Silvia ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ di poche ore fa la notizia della prematura scomparsa di, amatissima giornalista italiana figlia del famoso conduttore e giornalista Enzo. In molti hanno subito commentato la notizia scrivendo per la giornalista delle bellissime parole, tra questi ancheche nel lungoscritto suiha anche voluto rivolgere delle scuse alla donna. Delle parole di profondo dolore attraverso le quali è stato possibile intuire il grande legame che univa i due giornalisti. Il dolore diper ladiHa lasciato tutti senza parole e gettato nello sconforto molte persone la prematura scomparsa di...

Advertising

Lu_zialadybug : RT @mariobianchi18: Aveva 59 anni, stessa età di Enzo. Scrisse “Cara Silvia”, libro con le lettere che suo padre mandava a lei e Gaia dal c… - GiusPecoraro : RT @florastr: Sono molto colpita per la tragica notizia dell improvvisa morte di David Sassoli Presidente del parlamento europeo - come la… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Gaia Tortora mette a tacere i complotti sulla morte della sorella Silvia - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @florastr: Sono molto colpita per la tragica notizia dell improvvisa morte di David Sassoli Presidente del parlamento europeo - come la… - Anna3006maria : RT @florastr: Sono molto colpita per la tragica notizia dell improvvisa morte di David Sassoli Presidente del parlamento europeo - come la… -