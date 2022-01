Milan, Theo Hernandez e Leo volano a sinistra: la coppia vale 100 milioni (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Milan vola a sinistra grazie a Theo Hernandez e Leao. La coppia è tra quelle che ha il valore più alto in Europa Theo Hernandez e Rafael Leao sono, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, i top player del Milan. Il Diavolo vola a sinistra con il portoghese e francese che varrebbero rispettivamente 50 milioni a testa (100 in totale). Stefano Pioli considera entrambi ottimi giocatori ma non ancora top player, il motivo è uno solo: non vuole assolutamente che perdano la testa e inizino a sopravvalutarsi. Il tandem di sinistra in Italia non ha eguali per ritmo, velocità, creatività tattica e occasioni da gol. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU Milan NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilvola agrazie ae Leao. Laè tra quelle che ha il valore più alto in Europae Rafael Leao sono, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, i top player del. Il Diavolo vola acon il portoghese e francese che varrebbero rispettivamente 50a testa (100 in totale). Stefano Pioli considera entrambi ottimi giocatori ma non ancora top player, il motivo è uno solo: non vuole assolutamente che perdano la testa e inizino a sopravvalutarsi. Il tandem diin Italia non ha eguali per ritmo, velocità, creatività tattica e occasioni da gol. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS ...

