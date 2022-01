Milan, obiettivo in casa Lille: ma non è Botman (Di martedì 11 gennaio 2022) La dirigenza del Milan, alla ricerca di una pedina per rinforzare la difesa, continua a guardare in Francia, in casa Lille La dirigenza del Milan, alla ricerca di una pedina per rinforzare la difesa, continua a guardare in Francia, in casa Lille. Questa volta, però, non si parla di Sven Botman. Secondo quanto riporta il media transalpino Telefoot, infatti, il club rossonero sarebbe iscritto alla corsa per il cartellino del giovane difensore di 17 anni, Kevin Mercier. Su di lui anche l’Atalanta e il Friburgo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) La dirigenza del, alla ricerca di una pedina per rinforzare la difesa, continua a guardare in Francia, inLa dirigenza del, alla ricerca di una pedina per rinforzare la difesa, continua a guardare in Francia, in. Questa volta, però, non si parla di Sven. Secondo quanto riporta il media transalpino Telefoot, infatti, il club rossonero sarebbe iscritto alla corsa per il cartellino del giovane difensore di 17 anni, Kevin Mercier. Su di lui anche l’Atalanta e il Friburgo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cielorossonero : RT @Milannews24_com: Calciomercato #Milan, obiettivo difensore del Lille: non è Botman - cestlavie_16 : 'L'obiettivo è arrivare sopra il Milan e segnare all'ultimo minuto vs loro e sbatterlo in faccia a Ganz mentre gli… - gilnar76 : Calciomercato #Milan, obiettivo difensore del Lille: non è Botman #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Calciomercato #Milan, obiettivo difensore del Lille: non è Botman - Dacos19918832 : @domenickodg Ovviamente, ma poi davvero credi alla favoletta dell'insegnare cosa vuol dire stare al Milan? Magari b… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan obiettivo Venezia, Zanetti: 'Cambi contro l'Atalanta, inevitabile pensare all'Empoli' ...poco tempo per analizzare quanto successo contro il Milan, perché ora abbiamo un'altra grande sfida contro una big. Al di là del risultato in Coppa Italia, che non può essere un nostro obiettivo, ...

Italian Wine Brands, CFO SIM alza target price e conferma BUY Corporate Family Office SIM (CFO SIM) ha incrementato il prezzo obiettivo su Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, portandolo a 61 euro (da 58 euro) e confermato il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della valutazione ...

Calciomercato Milan – Obiettivo Bremer per la prossima stagione Pianeta Milan VENEZIA - Zanetti: "Andremo a Bergamo per onorare l'impegno della Coppa Italia" "Dopo il Milan andremo a giocare contro un'altra grande squadra che non ha bisogno di presentazioni. Il Venezia andra' a Bergamo per onorare l'impegno della Coppa Italia, questo nonostante la gara fon ...

Sportitalia - Milan, sogno scudetto vivo. Obiettivo Botman archiviato Continuano le consultazioni in casa Milan per quanto riguarda gli sviluppi legati al calciomercato. Un aspetto che non pregiudica però la rincorsa scudetto dei ragazzi di Pioli, ...

...poco tempo per analizzare quanto successo contro il, perché ora abbiamo un'altra grande sfida contro una big. Al di là del risultato in Coppa Italia, che non può essere un nostro, ...Corporate Family Office SIM (CFO SIM) ha incrementato il prezzosu Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth, portandolo a 61 euro (da 58 euro) e confermato il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della valutazione ..."Dopo il Milan andremo a giocare contro un'altra grande squadra che non ha bisogno di presentazioni. Il Venezia andra' a Bergamo per onorare l'impegno della Coppa Italia, questo nonostante la gara fon ...Continuano le consultazioni in casa Milan per quanto riguarda gli sviluppi legati al calciomercato. Un aspetto che non pregiudica però la rincorsa scudetto dei ragazzi di Pioli, ...