Medico Napoli: «Ecco quando rientrano Insigne e Osimhen» (Di martedì 11 gennaio 2022) . I tempi di recupero ufficiali dei due attaccanti Raffaele Canonico, responsabile dello staff Medico del Napoli, ha a Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sugli infortunati in casa azzurra. Osimhen – «Abbiamo effettuato la tac di controllo a Victor Osimhen e con i professori Tartaro e Santagata. Da un punto di vista Medico e biologico il ragazzo sta molto bene. Contenti dell’esito della tac. Dal punto di vista osseo ha recuperato bene. Il giocatore può allenarsi con il gruppo, abbiamo modellato la maschera con una ricostruzione in 3D anche con indicazioni che ci ha dato Osimhen con dei punti di scarico che danno una sicurezza psicofisica all’atleta.? Osimhen porterà questa maschera per almeno un mese e mezzo. La prudenza è dettata dalle ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . I tempi di recupero ufficiali dei due attaccanti Raffaele Canonico, responsabile dello staffdel, ha a Radio Kiss Kissha fatto il punto sugli infortunati in casa azzurra.– «Abbiamo effettuato la tac di controllo a Victore con i professori Tartaro e Santagata. Da un punto di vistae biologico il ragazzo sta molto bene. Contenti dell’esito della tac. Dal punto di vista osseo ha recuperato bene. Il giocatore può allenarsi con il gruppo, abbiamo modellato la maschera con una ricostruzione in 3D anche con indicazioni che ci ha datocon dei punti di scarico che danno una sicurezza psicofisica all’atleta.?porterà questa maschera per almeno un mese e mezzo. La prudenza è dettata dalle ...

