(Di martedì 11 gennaio 2022) “Come è noto oggi il prefetto Brunonon è potuto comparire per deporre al processo Agostino perché gravemente ammalato. Ad ogni modo, è intenzione di questa difesa quella di denunciare, con una prossima iniziativa, l’ulterioredeieffettuata nei confronti del dottor, il quale, già nel processo svoltosi con rito abbreviato davanti al Gup, è stato di fatto processato per reati molto gravi senza essere mai stato né convocato né sentito né nel processo né durante la fase delle indagini preliminari”. E’ la denuncia dell’avvocato Stefano Giordano,di Bruno. “Appare assurdo come in questo paese sia ancora consentito fare processi senza tutelare idelle persone che vengono giudicate e quindi ...

StraNotizie : Legale: 'Contrada vittima di una nuova violazione diritti umani' - telodogratis : Legale: “Contrada vittima di una nuova violazione diritti umani” - fisco24_info : Legale: 'Contrada vittima di una nuova violazione diritti umani': 'Come è noto oggi il prefetto Bruno Contrada non… - italiaserait : Legale: “Contrada vittima di una nuova violazione diritti umani” - TV7Benevento : Legale: 'Contrada vittima di una nuova violazione diritti umani'... -

Ultime Notizie dalla rete : Legale Contrada

Adnkronos

E' la denuncia dell'avvocato Stefano Giordano,di Bruno. "Appare assurdo come in questo paese sia ancora consentito fare processi senza tutelare i diritti delle persone che vengono ...E' la denuncia dell'avvocato Stefano Giordano,di Bruno. 'Appare assurdo come in questo paese sia ancora consentito fare processi senza tutelare i diritti delle persone che vengono ...“Come è noto oggi il prefetto Bruno Contrada non è potuto comparire per deporre al processo Agostino perché gravemente ammalato. Ad ogni modo, è intenzione di questa difesa quella di denunciare, con u ...L'ex numero 2 del Sisde non c’è al processo per l'omicidio dell'agente di polizia assassinato con la moglie a Villagrazia di Carini ...