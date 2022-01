Kanye West: Netflix svela il trailer e la data di uscita del documentario sull'artista (Di martedì 11 gennaio 2022) Netflix ha svelato la da di uscita e il primo teaser trailer del documentario su Kanye West, Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, che sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival. Netflix ha diffuso il teaser trailer e la data di uscita dell'atteso documentario in tre parti su Kanye West, Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy. Il film della durata di quattro ore e mezzo, che verrà presentato in anteprima al Sundance 2022, contiene un "ritratto intimo e rivelatorio dell'esperienza di Kanye West, ripercorrendo gli anni della formazione in cui ha cercato di emergere nel panorama musicale e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022)hato la da die il primo teaserdelsu, Jeen-Yuhs: ATrilogy, che sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival.ha diffuso il teasere ladidell'attesoin tre parti su, Jeen-Yuhs: ATrilogy. Il film della durata di quattro ore e mezzo, che verrà presentato in anteprima al Sundance 2022, contiene un "ritratto intimo e rivelatorio dell'esperienza di, ripercorrendo gli anni della formazione in cui ha cercato di emergere nel panorama musicale e ...

