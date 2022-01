Grande Fratello Vip: ecco perché Aldo Montano non era presente in studio. La confessione dell’ex gieffino (Di martedì 11 gennaio 2022) L’appuntamento di lunedì sera con il Grande Fratello Vip è stato ricco di colpi di scena, tra la proposta di Giucas Casella e il nuovo dramma che ha colpito Soleil Sorge. Come si può immaginare, dunque, molti gli ex gieffini intervenuti per commentare dallo studio le vicende all’interno della casa. Si è notata però l’assenza di Aldo Montano. L’atleta ha in queste ore condiviso delle storie su Instagram per spiegare i motivi, dovuti al Covid. Aldo Montano svela il perché dell’assenza lunedì L’ex gieffino dunque ieri sera assente e in queste ore ha condiviso alcuni video su Instagram per spiegare il motivo: “Speravo di stare insieme a voi stasera, invece no. Purtroppo non sono in puntata con tutti voi, mia moglie ha il Covid. Io ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) L’appuntamento di lunedì sera con ilVip è stato ricco di colpi di scena, tra la proposta di Giucas Casella e il nuovo dramma che ha colpito Soleil Sorge. Come si può immaginare, dunque, molti gli ex gieffini intervenuti per commentare dallole vicende all’interno della casa. Si è notata però l’assenza di. L’atleta ha in queste ore condiviso delle storie su Instagram per spiegare i motivi, dovuti al Covid.svela ildell’assenza lunedì L’exdunque ieri sera assente e in queste ore ha condiviso alcuni video su Instagram per spiegare il motivo: “Speravo di stare insieme a voi stasera, invece no. Purtroppo non sono in puntata con tutti voi, mia moglie ha il Covid. Io ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - jo22299193 : Grande Fratello vip 6 : gli unici personaggio di quest'anno sono : ALEX e SOLEIL - Alex è stato squalificato ingius… - LucaFontana1 : Il #GreenPass non è altro che un passo in avanti verso il 'social credit system' di tipo cinese. Questo breve vide… -