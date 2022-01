Gf Vip 6, Delia Duran sbotta in diretta contro Alex Belli e rivela: “Mi sono presa una pausa” (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Gf Vip 6. Tra i protagonisti della serata, Delia Duran, che si è collegata in diretta con Alfonso Signorini. Non è mancato, inaspettatamente, un battibecco con il marito Alex Belli, presente in studio. La modella entrerà venerdì sera come nuova concorrente ed i suoi futuri inquilini hanno già capito che potrebbe entrare. Tutto è nato quando il conduttore ha interpellato Alex Belli, per essere aiutato nel depistare i concorrenti e l’attore in quel momento ha ammesso che i rapporti con Delia si sono raffreddati. La stessa modella è intervenuta in collegamento confermando le sue parole: In questi giorni, visto che ci sono stati alti e bassi, io mi ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Gf Vip 6. Tra i protagonisti della serata,, che si è collegata incon Alfonso Signorini. Non è mancato, inaspettatamente, un battibecco con il marito, presente in studio. La modella entrerà venerdì sera come nuova concorrente ed i suoi futuri inquilini hanno già capito che potrebbe entrare. Tutto è nato quando il conduttore ha interpellato, per essere aiutato nel depistare i concorrenti e l’attore in quel momento ha ammesso che i rapporti consiraffreddati. La stessa modella è intervenuta in collegamento confermando le sue parole: In questi giorni, visto che cistati alti e bassi, io mi ...

Advertising

VelvetMagIta : #GFvip: proposta di matrimonio a sorpresa, scontri tra Delia Duran e Alex Belli #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - SerieTvserie : GF Vip 2022, Delia Duran litiga in diretta con Alex Belli: “Mi sono presa una pausa” (video) - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran sbotta in diretta contro Alex Belli e rivela: “Mi sono presa una pausa” Nervi tesi tra l’att… - tvblogit : GF Vip 2022, Delia Duran litiga in diretta con Alex Belli: “Mi sono presa una pausa” (video) - infoitcultura : Delia Duran si allontana da Alex Belli: “Mi sono presa una pausa”. Lite con l’attore al Grande Fratello Vip -