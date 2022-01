Finché Guantanamo resterà aperta | la credibilità degli Usa nei diritti umani sarà compromessa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) È il simbolo dell’illegalità e della sospensione deieccessiStati Uniti dopo l’11 settembre. Noto all’opinione pubblica mondiale per via delle sistematiche violazioni delle Convenzioni di Ginevra. Per il maltrattamento dei prigionieri e la detenzione di sospetti per due decenni per lo più senza accusa. L’11 gennaio 2022 segna i venti anni da quando i primi detenuti sono stati inviati a Guantánamo Bay, centro di detenzione situato nella base navale statunitense nel sud-est di Cuba. Il campo ha ospitato quasi 800 uomini da quando è stato istituito durante la Guerra Mondiale al Terrore dell’amministrazione di George W. Bush. Un luogo nato quattro mesi dopo l’11 settembre 2001 per detenere i membri dell’organizzazione di Al-Qaeda e i sospetti compliciautori ...