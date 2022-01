Eva Grimaldi, sapete che lavoro faceva prima di diventare un’attrice? Farete fatica a crederci (Di martedì 11 gennaio 2022) Eva Grimaldi non ha sempre fatto l’attrice. Rivela il suo passato tra le lacrime, il suo lavoro precedente lascia di stucco Durante la sua partecipazione a Tale e quale show, Eva Grimaldi ha portato a conoscenza di tutti un particolare sulla sua vita che non conoscevo affatto. Un periodo tra i più duri e che hanno condizionato parte della sua esistenza. Il retroscena lo ha sottolineato durante un’ospitata da Mara Venier, ovviamente nel salotto di Domenica In. Siamo abituati a vederla come donna di successo e del mondo dello spettacolo, ma in realtà dietro alla vita di Eva Grimaldi c’è anche molto di più. Infatti tante cose del suo passato non sono proprio così popolari e conosciute, ma è stata la stessa showgirl a rivelarle a cuore aperto. Un momento speciale quello a Domenica In dove, la ... Leggi su topicnews (Di martedì 11 gennaio 2022) Evanon ha sempre fatto l’attrice. Rivela il suo passato tra le lacrime, il suoprecedente lascia di stucco Durante la sua partecipazione a Tale e quale show, Evaha portato a conoscenza di tutti un particolare sulla sua vita che non conoscevo affatto. Un periodo tra i più duri e che hanno condizionato parte della sua esistenza. Il retroscena lo ha sottolineato durante un’ospitata da Mara Venier, ovviamente nel salotto di Domenica In. Siamo abituati a vederla come donna di successo e del mondo dello spettacolo, ma in realtà dietro alla vita di Evac’è anche molto di più. Infatti tante cose del suo passato non sono proprio così popolari e conosciute, ma è stata la stessa showgirl a rivelarle a cuore aperto. Un momento speciale quello a Domenica In dove, la ...

Advertising

middleagewome : RT @esseofi: il braccialetto che ha anche eva grimaldi stasera VEDETE IL RICONOSCIMENTO DELLE SAFFICHE LO VEDETE O NO - gogethans : RT @esseofi: il braccialetto che ha anche eva grimaldi stasera VEDETE IL RICONOSCIMENTO DELLE SAFFICHE LO VEDETE O NO - Chilloutbro12 : RT @esseofi: il braccialetto che ha anche eva grimaldi stasera VEDETE IL RICONOSCIMENTO DELLE SAFFICHE LO VEDETE O NO - Trash___Boy : @UmbertoCondemi_ Si, ma non ci fai caso che il televoto viene chiuso sempre in momenti diversi della puntata? Due s… - fra2301 : @spi4ndo Esattamente... Eva Grimaldi aveva tantissima ragione -