Ettore Sottsass e la chiusura della mente e degli scatoloni sonciniani (Di martedì 11 gennaio 2022) Ho cominciato il 2022 esattamente come avevo finito il 2021: scavalcando scatoloni. Ho cominciato il 2022 esattamente come avevo finito il 2021: ripromettendomi che questa volta li disferò prima che il trasloco compia quattordici anni, che ora chiamo l’omino che deve mettere gli scaffali, che ora riordino e butto, butto e riordino. Ho cominciato il 2022 esattamente come avevo finito il 2021: esitando nel buttare due copie dello stesso Arbasino, probabilmente comprate nell’entusiasmo dei saldi annuali Adelphi, quando li vedo al 25 per cento divento Totò che dice «ma sì, abbondiamo». Ho cominciato il 2022 esattamente come avevo finito il 2021: leggendo il libro più bello degli ultimi tempi, che avevo già capito mi sarebbe piaciuto tantissimo ancora prima di aprirlo, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 gennaio 2022) Ho cominciato il 2022 esattacome avevo finito il 2021: scavalcando. Ho cominciato il 2022 esattacome avevo finito il 2021: ripromettendomi che questa volta li disferò prima che il trasloco compia quattordici anni, che ora chiamo l’omino che deve mettere gli scaffali, che ora riordino e butto, butto e riordino. Ho cominciato il 2022 esattacome avevo finito il 2021: esitando nel buttare due copie dello stesso Arbasino, probabilcomprate nell’entusiasmo dei saldi annuali Adelphi, quando li vedo al 25 per cento divento Totò che dice «ma sì, abbondiamo». Ho cominciato il 2022 esattacome avevo finito il 2021: leggendo il libro più belloultimi tempi, che avevo già capito mi sarebbe piaciuto tantissimo ancora prima di aprirlo, ...

Advertising

Decottodiortica : RT @williamnic40: Più la modernità si agita per inventare umane soluzioni o anche soltanto umane distrazioni alle domande oscure che non av… - frances26110272 : RT @williamnic40: Più la modernità si agita per inventare umane soluzioni o anche soltanto umane distrazioni alle domande oscure che non av… - oroblu4 : RT @williamnic40: Più la modernità si agita per inventare umane soluzioni o anche soltanto umane distrazioni alle domande oscure che non av… - bubani68 : RT @williamnic40: Più la modernità si agita per inventare umane soluzioni o anche soltanto umane distrazioni alle domande oscure che non av… - Tagota14 : RT @williamnic40: Più la modernità si agita per inventare umane soluzioni o anche soltanto umane distrazioni alle domande oscure che non av… -