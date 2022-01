Delia Duran lascia in diretta Alex Belli? “Voglio prendermi una pausa” (Di martedì 11 gennaio 2022) Delia Duran ha dichiarato di volersi prendere una pausa da suo marito Alex Belli che, a suo dire, continuerebbe a pensare a Soleil Sorge. Durante un collegamento in diretta con il GF Vip 6 Delia Duran – che è prossima a entrare nella casa del GF Vip – ha fatto sapere di voler prendere una pausa dal marito, Alex Belli, che l’avrebbe ferita continuando a pensare e a scrivere a Soleil Sorge. “Lui a dicembre mi ha chiesto scusa e io l’ho perdonato. Poi però continua imperterrito a nominare Soleil, a pensarla a scriverle, carica anche le cose su Twitter! Questo mi infastidisce. Invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa di Soleil e di starle vicino. Questa roba non mi piace, ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022)ha dichiarato di volersi prendere unada suo maritoche, a suo dire, continuerebbe a pensare a Soleil Sorge.te un collegamento incon il GF Vip 6– che è prossima a entrare nella casa del GF Vip – ha fatto sapere di voler prendere unadal marito,, che l’avrebbe ferita continuando a pensare e a scrivere a Soleil Sorge. “Lui a dicembre mi ha chiesto scusa e io l’ho perdonato. Poi però continua imperterrito a nominare Soleil, a pensarla a scriverle, carica anche le cose su Twitter! Questo mi infastidisce. Invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa di Soleil e di starle vicino. Questa roba non mi piace, ...

Advertising

dxksknsfjdihabs : RT @BITCHYFit: Delia Duran che si prende una pausa da Alex Belli per entrare al #GFVip da single, che soap mal recitata che amiamo ?????? - megghy0312 : RT @BITCHYFit: Delia Duran che si prende una pausa da Alex Belli per entrare al #GFVip da single, che soap mal recitata che amiamo ?????? - infoitcultura : GF Vip, Delia Duran sbotta furiosa contro Alex Belli: 'Tu continua a pensare a Soleil, io entro in casa - infoitcultura : Alex Belli-Delia Duran, spunta un altro tradimento: lo scoop in diretta - ElisaDiGiacomo : Salvare Federica per mandare in tilt Katia (visto che Manila ha spoilerato le nomination palesi). Oppure, salvare S… -