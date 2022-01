David Sassoli è morto per una grave complicanza del sistema immunitario (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - "Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli + deceduto alle ore 1:15 della notte scorsa al Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano per una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato al Cro dal 26 dicembre scorso. Nel rispetto del riserbo mantenuto dal presidente Sassoli e dalla famiglia, l'Istituto non fornirà ulteriori informazioni". È quanto si legge in una nota dell'Istituto friulano. "La direzione del Centro di riferimento oncologico, anche a nome di tutto l'Istituto - prosegue la nota - si unisce al cordoglio unanime per la scomparsa di un professionista e di un uomo delle istituzioni di rara umanità e sensibilità, e formula alla famiglia Sassoli e ai suoi collaboratori le pià sentite ... Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - "Il presidente del Parlamento europeo+ deceduto alle ore 1:15 della notte scorsa al Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano per unadovuta a una disfunzione del. Era ricoverato al Cro dal 26 dicembre scorso. Nel rispetto del riserbo mantenuto dal presidentee dalla famiglia, l'Istituto non fornirà ulteriori informazioni". È quanto si legge in una nota dell'Istituto friulano. "La direzione del Centro di riferimento oncologico, anche a nome di tutto l'Istituto - prosegue la nota - si unisce al cordoglio unanime per la scomparsa di un professionista e di un uomo delle istituzioni di rara umanità e sensibilità, e formula alla famigliae ai suoi collaboratori le pià sentite ...

Advertising

GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - Nerogiaguaro : RT @carloemme50: I novax che stanno cercando di infangare la memoria di David Sassoli, siano il vero cancro di questa umanità. Feccia marci… - Nerogiaguaro : RT @alfredoferrante: Ho avuto la cattiva idea di avventurarmi qua sopra tra i deliri di chi si rallegra per la morte di David Sassoli. Si r… -