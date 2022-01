Cuore | primo trapianto da un maiale geneticamente modificato sull’uomo

Advertising

Agenzia_Ansa : Primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato. A Baltimora, su uomo di 57 anni. Il medico: 'Funziona… - Corriere : Stati Uniti, primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato - HuffPostItalia : Primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato - CatelliRossella : Primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato - Mondo - ANSA - Asiablog_it : Questo potrebbe essere un passo da giganti per l'umanità: il 7 gennaio a #Baltimore negli #USA???? è stato eseguito i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuore primo

... Ella Travolta, debutta nel mondo della musica presentando il suosingolo 'Dizzy' ('che dà le vertigini'). 'È passato molto tempo, ma sono ancora quella strana ragazza di 14 anni nele la ...Il trapianto record Si tratta deltrapianto in assoluto, riuscito, deldi un maiale in un essere umano. Come si legge sul NY Times , l'operazione è durata otto ore e si è svolta venerdì 7 ...Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, in queste prime parole che rivolgo a Voi come Vescovo eletto della Chiesa di Reggio Emilia – Guastalla, desidero dirvi la mia gioia unita ad una certa trepidazi ...L'operazione, durata otto ore, su un paziente di 57 .... Funziona e sembra normale. Siamo entusiasti, ma non sappiamo cosa ci riserverà il domani. Non è mai stato fatto prima'. L'anno scorso circa 41.