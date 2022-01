Covid, i vescovi: “Mascherine Ffp2 anche a messa” (Di martedì 11 gennaio 2022) Per prevenire contagi da Covid è vivamente “consigliata” la mascherina Ffp2 in chiesa e in tutti gli incontri religiosi, obbligo vaccinale per il personale delle facoltà teologiche, niente catechismo in presenza per chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” pur risultando negativo al primo test. Lo dispone la segreteria generale dei vescovi. “Purtroppo, – rileva la segreteria generale della Cei – first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 11 gennaio 2022) Per prevenire contagi daè vivamente “consigliata” la mascherinain chiesa e in tutti gli incontri religiosi, obbligo vaccinale per il personale delle facoltà teologiche, niente catechismo in presenza per chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” pur risultando negativo al primo test. Lo dispone la segreteria generale dei. “Purtroppo, – rileva la segreteria generale della Cei – first appeared on il Mattino di Sicilia.

