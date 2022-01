Concorso ordinario e TFA sostegno, per classi di concorso ITP i 24 CFU non sono richiesti (Di martedì 11 gennaio 2022) Il DL 59/2017 ha posto una condizione molto importante per la partecipazione dei docenti in possesso di diploma ITP che consente l'accesso all'insegnamento in base al DPR 19/2016 e DM 259/2017: la possibilità di partecipare alle procedure senza i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche richiesti invece ai candidati che accedono con la laurea. Si tratta di una norma "transitoria" valida al momento fino al 2024/25, ma tanto potrebbe ancora cambiare nel sistema di reclutamento degli insegnanti alla luce delle riforme avviate con il PNRR. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Il DL 59/2017 ha posto una condizione molto importante per la partecipazione dei docenti in possesso di diploma ITP che consente l'accesso all'insegnamento in base al DPR 19/2016 e DM 259/2017: la possibilità di partecipare alle procedure senza i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didatticheinvece ai candidati che accedono con la laurea. Si tratta di una norma "transitoria" valida al momento fino al 2024/25, ma tanto potrebbe ancora cambiare nel sistema di reclutamento degli insegnanti alla luce delle riforme avviate con il PNRR. L'articolo .

TessaTrisRose : Non solo non hanno aperto il concorso ordinario anche a noi neolaureati, non solo vogliono rimandare l'aggiornament… - JoNickGiusy : RT @markobianchi87: In piena pandemia, è opportuno creare delle Graduatorie di Merito per tutti gli #idoneiSTEMinRuolo in modo che il pross… - JoNickGiusy : RT @Gnogno_84: @ManlioDS Si parla tanto di aiutare la #scuola in questo grave periodo storico. Ci sono gli #idoneiSTEM, persone che hanno s… - JoNickGiusy : RT @markobianchi87: Trascorse le feste, speriamo che in questo 2022 la politica dia delle risposte all'assunzione degli #idoneiSTEMinRuolo.… - USR_Sicilia : AVVISO Visualizzazione prova scritta Concorso Ordinario Infanzia e Prima (D.D. 498/2020 modificato con DD n. 2215/2… -