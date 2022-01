Ciciliano (Cts): «Genitori e prof devono dichiarare l’esito positivo dei test fai-da-te» (Di martedì 11 gennaio 2022) Un appello ai Genitori e ai professori: i test fai da te vanno dichiarati. È quello che fa oggi il componente del Comitato Tecnico Scientifico Fabio Ciciliano in un’intervista rilasciata al Il Messaggero. «C’è poco da dire, serve responsabilità. Specie ora che l’epidemia ha una circolazione altissima ma porta manifestazioni cliniche in gran parte meno forti del passato, anche con più asintomatici. La responsabilità diventa uno strumento di prevenzione al pari delle mascherine o del distanziamento, necessaria per evitare la circolazione virale. Oggi la cosa importante non è solo guarire e non ammalarsi, ma anche evitare di portare in giro un virus che, non va dimenticato, se impatta sul sistema sanitario penalizza tutti. Non è il tempo di rilassarsi», dice Ciciliano. Sulle scuole: «Quando hai ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) Un appello aie aiessori: ifai da te vanno dichiarati. È quello che fa oggi il componente del Comitato Tecnico Scientifico Fabioin un’intervista rilasciata al Il Messaggero. «C’è poco da dire, serve responsabilità. Specie ora che l’epidemia ha una circolazione altissima ma porta manifestazioni cliniche in gran parte meno forti del passato, anche con più asintomatici. La responsabilità diventa uno strumento di prevenzione al pari delle mascherine o del distanziamento, necessaria per evitare la circolazione virale. Oggi la cosa importante non è solo guarire e non ammalarsi, ma anche evitare di portare in giro un virus che, non va dimenticato, se impatta sul sistema sanitario penalizza tutti. Non è il tempo di rilassarsi», dice. Sulle scuole: «Quando hai ...

