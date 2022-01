Calcio: Roma, nuovo positivo al Covid, è in isolamento e sta bene (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - C'è un nuovo positivo al Covid nel gruppo squadra della Roma. Lo annuncia il club giallorosso con una nota sul proprio sito ufficiale: "L'AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022), 11 gen. - (Adnkronos) - C'è unalnel gruppo squadra della. Lo annuncia il club giallorosso con una nota sul proprio sito ufficiale: "L'AScomunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultatoal-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore stae si trova indomiciliare".

