Borsa: Shanghai apre a - 0,10%, Shenzhen a - 0,36% (Di martedì 11 gennaio 2022) Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,10%, a 3.589,90 punti, mentre quello di Shenzhen per lo lo 0,36%, attestandosi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite dicede nelle prime battute lo 0,10%, a 3.589,90 punti, mentre quello diper lo lo 0,36%, attestandosi a ...

I rischi di avere troppa Cina in portafoglio La nascita del Covid - 19 è datata nel dicembre 2019 a Wuhan, ma il contagio nella Borsa di Shanghai è arrivato all'inizio del 2020, pochi mesi dopo che si era completata la fase di inclusione delle azioni cinesi nell'indice Msci sui mercati emergenti, preso a riferimento da fondi ...

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,1%) Borsa Italiana Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,29% (ANSA) - PECHINO, 11 GEN - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede lo 0,29%, scivolando a ...

