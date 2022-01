Aurora Ramazzotti è appena tornata dalle Maldive e Michelle la rimprovera

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 11 gennaio 2022) Cosa ha combinato? La figlia died Eros non ha fatto in tempo a tornareche la sua mamma ha per lei un rimprovero da mostrare sui social.meravigliose vacanze con il fidanzato e con il papà. Non ha alcuna intenzione di andare a dormire, non cederà al sonno, al fuso orario, al jet lag e quindi ha deciso di riempire la giornata di mille cose da fare; tra queste anche incontrare la mamma.Hunziker non vede l’ora di abbracciare la sua bambina, felice mostra su Instagram il ritorno del suo amore. Le è mancata tantissimo, col sorriso le chiede se ha smesso di girare e poi entra in macchina.Hunziker mostra l’auto di ...