Aggressioni, lavoratori in nero e clienti pregiudicati: chiusa una sala da ballo di Fiumicino (Di martedì 11 gennaio 2022) Fiumicino – Liti, Aggressioni, violazioni alle normative anti-Covid, a quelle del lavoro ed in materia di rifiuti: queste le motivazioni che hanno indotto il Questore di Roma ad emettere, a carico dei gestori di una sala da ballo di Fiumicino, un decreto di sospensione della licenza per 7 giorni. Gli agenti del commissariato di Fiumicino, nel corso degli ultimi due anni, sono più volte intervenuti per delle liti tra gli avventori della sala da ballo di cui sopra; spesso i litiganti erano in evidente stato di ebbrezza ed in un caso, una delle parti poi finita in ospedale, ha dichiarato di lavorare nel locale senza aver alcun tipo di contratto. Gli stessi poliziotti, nell'ambito di alcuni controlli, hanno accertato la presenza, fra i ...

