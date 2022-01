Adidas e Prada unite per la moda sostenibile all’insegna del Re-Nylon

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il mondo dellafa passi da gigante nella direzione della sostenibilità. Per poter sognare un futuro in armonia con il pianeta Terra c’è bisogno che il cambiamento avvenga oggi, ed è proprio ciò che si sono ripromessi di fare. I due brand di calzature e abbigliamento si sono uniti in una collaborazione il cui debutto è previsto per il 13 gennaio 2022, che darà vita ad una linea di indumenti, scarpe e borse totalmente green. “Il nostro obiettivo è convertire tutto ilverginein Re-entro la fine del 2021. Il progetto riflette il nostro costante impegno in materia di sostenibilità. Questa collezione ci permette di dare un contributo significativo e di creare prodotti senza impiegare nuove risorse”, scrive Lorenzo Bertelli, direttore marketing del ...

Dopo le prime due collezionidel 2019 e del 2020 , e poco dopo aver anticipato la loro terza collaborazione con una capsule di abbigliamento, accessori e sneakers Forum,hanno svelato in anteprima le ...... perché no? Da parte suaha spesso siglato collaborazioni con firme della moda, per esempioo Stella McCartney. I rumors a proposito di Gucci circolano già da un paio di mesi, ci sarà un ...Prada x Adidas: Prada e Adidas si uniscono per il lancio di una iconica collezione. Che cosa si ottiene dalla combinazione di una maison di lusso e un brand di abbigliamento streetwear? Il trend delle ...Il mondo della moda fa passi da gigante nella direzione della sostenibilità. Per poter sognare un futuro in armonia con il pianeta Terra c’è bisogno che il cambiamento avvenga oggi, ed è proprio ciò c ...