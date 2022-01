"Adesso le regole sono più uniformi. Ma resta il problema del Fisco" (Di martedì 11 gennaio 2022) Il docente della scuola Sant'Anna di Pisa: "Serve una riforma globale: gli enti del sociale non sono imprese ordinarie" Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Il docente della scuola Sant'Anna di Pisa: "Serve una riforma globale: gli enti del sociale nonimprese ordinarie"

Ultime Notizie dalla rete : Adesso regole Draghi si difende ma non spiega il suo decreto Segnalo ad esempio due questioni che non hanno ancora risposta: per gli ultracinquantenni adesso ... La seconda incognita di quel decreto resta quella delle regole un po' astruse sulla scuola in ...

Il sindaco spiega perchè la chiusura delle scuole Ecco, la sospensione delle attività didattiche non è adesso uno strumento solo per mitigare la ... Un'ultima e utile ma non scontata raccomandazione a rispettare le tre regole auree di questa pandemia: ...

"Adesso le regole sono più uniformi. Ma resta il problema del Fisco" ilGiornale.it 2022: le nuove regole del Codice della Strada Anno nuovo, vita nuova, anche per quello che riguarda la circolazione sulle strade e alcune regole di civile convivenza ... Vediamo dunque quali sono queste novità che adesso sono entrate in vigore e ...

"Adesso le regole sono più uniformi. Ma resta il problema del Fisco" Il docente della scuola Sant'Anna di Pisa: "Serve una riforma globale: gli enti del sociale non sono imprese ordinarie" ...

