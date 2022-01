Uomini e Donne, Gianni Sperti duramente attaccato: "Sono stata raggirata" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Paola Barale, ospite di Verissimo, ha parlato dei suoi ex amori: Gianni Sperti, ora opinionista di Uomini e Donne, con cui è stata sposata per quattro anni, e il ballerino Raz Degan, con cui ha avuto una relazione lunga più di dieci anni: a Silvia Toffanin la showgirl racconta che nessuno dei due "si è mostrato davvero per quello che è", per questo motivo li definisce dei semplici "conoscenti" e non ha rapporti con nessuno di loro. Gianni Sperti, dopo aver visto l'intervista, ha reagito via Instagram con una stoccata velenosa, anche se non parla di lei esplicitamente quello che si cela dietro le parole è molto evidente. Durante l'intervista, Paola Barale ha parlato dell'amore da cui si è lasciata travolgere: "Vivo di passione, vado sempre dove mi porta il cuore e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Paola Barale, ospite di Verissimo, ha parlato dei suoi ex amori:, ora opinionista di, con cui èsposata per quattro anni, e il ballerino Raz Degan, con cui ha avuto una relazione lunga più di dieci anni: a Silvia Toffanin la showgirl racconta che nessuno dei due "si è mostrato davvero per quello che è", per questo motivo li definisce dei semplici "conoscenti" e non ha rapporti con nessuno di loro., dopo aver visto l'intervista, ha reagito via Instagram con una stoccata velenosa, anche se non parla di lei esplicitamente quello che si cela dietro le parole è molto evidente. Durante l'intervista, Paola Barale ha parlato dell'amore da cui si è lasciata travolgere: "Vivo di passione, vado sempre dove mi porta il cuore e ...

