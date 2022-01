Uomini e Donne: Gemma Galgani a Leonardo “hai detto che i miei baci ti fanno schifo” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gemma Galgani sconfessa Leonardo a Uomini e Donne: in redazione è arrivata una segnalazione sul corteggiatore della dama piemontese. Duro scontro tra Gemma Galgani e Leonardo a Uomini e Donne: secondo una segnalazione arrivata alla redazione, il corteggiatore starebbe fingendo il suo interesse per la dama piemontese solo per restare nel dating show di Maria De Filippi. Leonardo avrebbe anche detto che i baci di Gemma gli "fanno schifo". Ancora una delusione per Gemma Galgani, sembra che anche la storia con Leonardo non sia destinata ad avere un lieto fine, un film che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022)sconfessa: in redazione è arrivata una segnalazione sul corteggiatore della dama piemontese. Duro scontro tra: secondo una segnalazione arrivata alla redazione, il corteggiatore starebbe fingendo il suo interesse per la dama piemontese solo per restare nel dating show di Maria De Filippi.avrebbe ancheche idigli "". Ancora una delusione per, sembra che anche la storia connon sia destinata ad avere un lieto fine, un film che ...

