Uno sviluppatore open source ha volutamente sabotato due librerie scaricate milioni di volte

Advertising

Digital_Day : Lo ha fatto di proposito causando problemi a migliaia di progetti. Già nel 2020 si era opposto alle grandi aziende… - DarkLadyMouse : @Eden6000 @SilvestriMd È uno sviluppatore di software. ????? - DarkLadyMouse : @CloudHaunted @laikatornaacasa Di uno sviluppatore di software. Ma roba da matti. - DarkLadyMouse : @laikatornaacasa Il tipo lavora nel settore informatico, è uno sviluppatore di software. 12.000 RT. Ma stiamo scherzando?!? - marco97pa : Sono anche uno #sviluppatore e ho scoperto un #hack che funziona su quasi ogni browser che altera la funzionalità d… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno sviluppatore

DDay.it - Digital Day

... anche basandosi suo più contenuti aggiuntivi , che secondo l'insider sarebbero quasi pronti ... L'informazione di Dusk Golem dunque striderebbe con le affermazioni del publisher e...Il publisher 2P Games e loNEKCOM Entertainment (di DYING 1983 ) hanno annunciato Showa American Story , un action ... SAS presentastile di combattimento libero e brutale. I giocatori ...A pochi giorni dalla notizia dell'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony, arriva la Marvel's Spider-Man: Game of ...Doomed: Demons of the Nether è la nuova mappa avventura di Minecraft che trasforma il gioco di Mojang in Doom. Ecco i dettagli.