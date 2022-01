Un posto al sole | tutti i segreti di Riccardo vengono fuori

Leggi su formatonews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Le anticipazioni di oggi di Unalci svelano che Virginia rivela iinaspettati di suo marito. Come reagirà Rossella? rossella in crisi dopo le rivelazioni di VirginiaUna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che sul passato diverranno a galla numerosi. A svelarli sarà proprio la sua ex moglie Virginia che ne parlerà con Rossella. Come reagirà la giovane? Intanto, Bianca farà ritorno a casa molto triste per la partenza di Angela. Nunzio, assunto ai Cantieri, non sembrerà prendere per nulla sul serio il suo nuovo lavoro. Guido invece sarà in forte imbarazzo nel vedere Silvia insieme a Gianfranco. Unal: Rossella scopre qualcosa ...