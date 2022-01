Ufficiale | Campionato Primavera 1 | è appena arrivata la decisione della Lega

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Arriva laper quanto riguarda i campionati giovanili che, a causasituazione pandemica, erano state rinviate le garequindicesima giornata, per poi giungere alla conclusione e scelta di slittare anche i prossimi due turni di1. Questo è il comunicatodi Serie A sulla: Napoli-Roma,1 “Si comunica che le gare16° e17° giornata di andata del1 TIMVISION, programmate rispettivamente per il 15, 16 e 17 gennaio 2022, e per il 21, 22, 23 e 24 gennaio 2022, sono state rinviate a data da destinarsi”. Ladel ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 | Ufficiale - rinviate la sedicesima e diciassettesima giornata di campionato a data da destinarsi. Il co… - Inter : ??? | INTERVISTA Marotta: 'L'obiettivo primario è tutelare la salute di tutti. C'è stato un Consiglio di Lega per r… - JuventusFCYouth : #Under19 | Rinviate a data da destinarsi #ToroJuve e #JuveRoma, rispettivamente valevoli per la quindicesima giorna… - Chiariello_CS : RT @cn1926it: UFFICIALE – Campionato #Primavera, rinviate le prossime due giornate - yoshi5477 : RT @JuventusFCYouth: #Under19 | Ufficiale - rinviate la sedicesima e diciassettesima giornata di campionato a data da destinarsi. Il comun… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Campionato

... valida per la 1a giornata delAfrican Nations Cup , sarà visibile in diretta tv e streaming su Discovery + . Si potrà pertanto accedere al servizio dal sitocon pc, tablet, ...La Festa e ilsi terranno come di consuetudine presso la Caneva dei Biasio a Riese Pio X ... Con tanto di statuto, la confraternita è nata da un'idea di Matteo Guidolin, sindaco del ...TORINO - Il campionato Primavera 1 slitta ancora. Al momento la stagione non riparte, visti i troppi contagi da Covid-19 che riguardano da vicino tutte le società. Lo ha comunicato la Lega Serie A, ch ...Si erano fermati, causa situazione pandemica, anche i campionati giovanili, che proseguiranno lo stop: la Lega Serie A lo ha annunciato.