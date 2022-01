“Troppi casi si chiudano le scuole a Capaccio” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “53, 42, 30, 33, 81 Non sono i numeri di una quintina ad un giro di tombola ma i nuovi positivi a Capaccio Paestum negli ultimi 5 giorni. Il Covid 19 non è una colpa. Ma purtroppo ha trovato una porta aperta a Capaccio Paestum”. Scrivono in una nota i rappresentanti di?“Città Libera” l’associazione politico culturale di?Capaccio, che prosegue… “Apprendiamo da fonti giornalistiche, da chi ci contatta in privato e dai social che la macchina per individuare e tracciare questo maledetto virus in modo da bloccarne la diffusione è in forte affanno. Ad Agropoli l’elaboratore dei tamponi è fuori uso. L’USCA di Trentinara lavora a ritmi serrati ed insostenibili. Le risposte ai tamponi impiegano più giorni a volte anche 7. Nel frattempo i cittadini responsabili restano in casa. Gli altri circolano liberamente con tanto di Green Pass valido. ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 10 gennaio 2022) “53, 42, 30, 33, 81 Non sono i numeri di una quintina ad un giro di tombola ma i nuovi positivi aPaestum negli ultimi 5 giorni. Il Covid 19 non è una colpa. Ma purtroppo ha trovato una porta aperta aPaestum”. Scrivono in una nota i rappresentanti di?“Città Libera” l’associazione politico culturale di?, che prosegue… “Apprendiamo da fonti giornalistiche, da chi ci contatta in privato e dai social che la macchina per individuare e tracciare questo maledetto virus in modo da bloccarne la diffusione è in forte affanno. Ad Agropoli l’elaboratore dei tamponi è fuori uso. L’USCA di Trentinara lavora a ritmi serrati ed insostenibili. Le risposte ai tamponi impiegano più giorni a volte anche 7. Nel frattempo i cittadini responsabili restano in casa. Gli altri circolano liberamente con tanto di Green Pass valido. ...

capuanogio : #Mourinho: 'Il campionato non è falsato. Troppi casi in #SerieA? Sono come infortuni' (#IlMessaggero) - 91FrZouis : @FetvsZayn93 so che il rientro a scuola non è una cosa bellissima ma magari non andrà così male come credi, e il no… - sapphicaity : @W0NDVRL4ND ci sono troppi casi in sicilia forse@ci mettono in dad - genepinkmike : RT @MassimoFerr: 10.000 scuole chiuse in Francia a causa dei troppi casi di Covid. Quello che succederà in Italia a partire da lunedì grazi… - MassimoFerr : 10.000 scuole chiuse in Francia a causa dei troppi casi di Covid. Quello che succederà in Italia a partire da luned… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi casi ARCI Bassa Gussola, salta la rassegna dialettale, sì alla gnoccata Troppi i rischi. Per quanto riguarda invece la somministrazione di cibi e bevande e gli spettacoli ... In entrambi i casi il tutto è riservato ai tesserati, che per entrare al Circolo anche e solo per l'...

Appello dei presidi al governo: 'Ci aiuti a gestire il rientro' Leggi anche Sul rientro a scuola torna il valzer delle ordinanze Il Governo vuole la riapertura domani, Regioni e Comuni rinviano il ritorno in classe e vogliono la dad, troppi casi fra studenti e ...

Ciarapica: "Troppi casi, meglio chiudere due settimane" il Resto del Carlino Troppi casi Covid, ecco i treni regionali del Lazio cancellati da Trenitalia A causa dell'aumento dei contagi da Covid-19, a partire da oggi (10 gennaio n.d.r.) Trenitalia ha cancellato 180 treni regionali in Italia. Lo ha reso noto con una nota ufficiale che è possibile visua ...

"Tracciamento difficile, ci sono troppi casi" Il governatore Acquaroli: "Anche sulle scuole il Governo ha dato a noi l’incarico di seguire i ragazzi positivi" ...

