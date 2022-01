Troppi casi Covid, treni regionali del Lazio cancellati (Di lunedì 10 gennaio 2022) A fronte dell‘aumento dei contagi da Covid-19, a partire da oggi 10 gennaio trenitalia ha cancellato 180 treni regionali in Italia. Lo ha comunicato con una nota ufficiale che è possibile visualizzare sul sito dell’azienda che si occupa del trasporto pubblico o su Fs News. «Per quanto riguarda il trasporto regionale – si evince della nota – i provvedimenti introdotti, assunti d’intesa con le singole Regioni committenti del servizio, comporteranno mediamente una diminuzione del 3% dell’offerta ordinaria. Perché, a fronte di una cancelLazione media del 9% di corse ferroviarie, un’ampia parte di esse sarà sostituita da corse su strada con autobus. La riprogrammazione non riguarderà le fasce orarie pendolari e i collegamenti maggiormente utilizzati dagli studenti, che saranno salvaguardati. Saranno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) A fronte dell‘aumento dei contagi da-19, a partire da oggi 10 gennaiotalia ha cancellato 180in Italia. Lo ha comunicato con una nota ufficiale che è possibile visualizzare sul sito dell’azienda che si occupa del trasporto pubblico o su Fs News. «Per quanto riguarda il trasporto regionale – si evince della nota – i provvedimenti introdotti, assunti d’intesa con le singole Regioni committenti del servizio, comporteranno mediamente una diminuzione del 3% dell’offerta ordinaria. Perché, a fronte di una cancelne media del 9% di corse ferroviarie, un’ampia parte di esse sarà sostituita da corse su strada con autobus. La riprogrammazione non riguarderà le fasce orarie pendolari e i collegamenti maggiormente utilizzati dagli studenti, che saranno salvaguardati. Saranno ...

Ciarapica: "Troppi casi, meglio chiudere due settimane"

