Trasporti, arriva in Campania il Frecciargento duplex: un solo treno di 14 carrozze per circa 700 posti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si tratta di una prima assoluta per i Frecciargento: la composizione doppia di fatto moltiplica l’offerta di posti disponibili che oggi – con i limiti imposti dalle vigenti norme di prevenzione del Covid – si attesta all’80% della capienza consentita. Il primo treno parte da Lecce alle 11.15 con fermate a Brindisi (11.38), Bari (12.46), Barletta (13.15), Foggia (13.53), Benevento (15.00), Caserta (15.45) e arrivo a Roma Termini alle 16.55. Il secondo convoglio è previsto in partenza dalla capitale alle 15.05 con arrivo a Caserta (16.14), Benevento (17.02), Foggia (17.55), Barletta (18.32), Bari (19.05), Brindisi (20.05) e Lecce (20.29). Un segnale di attenzione verso i pendolari campani in partenza da Benevento e da Caserta che utilizzano sempre più il treno AV per raggiungere la capitale per motivi di lavoro, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si tratta di una prima assoluta per i Frecciargento: la composizione doppia di fatto moltiplica l’offerta didisponibili che oggi – con i limiti imdalle vigenti norme di prevenzione del Covid – si attesta all’80% della capienza consentita. Il primoparte da Lecce alle 11.15 con fermate a Brindisi (11.38), Bari (12.46), Barletta (13.15), Foggia (13.53), Benevento (15.00), Caserta (15.45) e arrivo a Roma Termini alle 16.55. Il secondo convoglio è previsto in partenza dalla capitale alle 15.05 con arrivo a Caserta (16.14), Benevento (17.02), Foggia (17.55), Barletta (18.32), Bari (19.05), Brindisi (20.05) e Lecce (20.29). Un segnale di attenzione verso i pendolari campani in partenza da Benevento e da Caserta che utilizzano sempre più ilAV per raggiungere la capitale per motivi di lavoro, ...

Advertising

Trmtv : Trasporti, arriva il Frecciargento duplex in Puglia - quibresciait : Trasporti, si preannuncia un lunedì nero: oltre 200 corse tagliate - Sono annunciati tagli alle corse sul Garda, in… - I_Balocco : Roma. Nuova gestione del servizio trasporti per gli alunni con disabilità Per il trasporto degli alunni disabili di… - iltirreno : Trasporti sulle isoli minori, arriva la deroga: cosa prevede - ItalyUpDown : @andrew_mella @la_kuzzo @LaStampa basta riprendere cosa si diceva ad inizio estate 2020...edilizia scolastica vs cl… -