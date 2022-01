Sulle tracce di Virgilio da Napoli ai Campi Flegrei (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Fiorella Franchini C’è la storia, la magia, la poesia quando imbocchiamo la via che conduce a Publio Virgilio Marone, un mantovano trapiantato a Roma al tempo di Ottaviano Augusto, innamorato di Napoli, tanto da desiderare di esservi sepolto dopo la morte. Il suo amore nasceva dalla grande passione per la cultura greca che aveva conquistato gli intellettuali romani; Neapolis era la più importante città della Magna Grecia, dove gli appassionati di filosofia potevano trovare celebri maestri del tempo come Filodemo e Sirone, gare di poesia, l’arte teatrale e una lingua antica, mai dimenticata. Massimo D’Antonio, scrittore e archeologo, traccia un itinerario fantastico e, al tempo stesso, documentato, della presenza del grande poeta nei siti della Campania. La “Guida ai luoghi vergiliani di Napoli e dei Campi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Fiorella Franchini C’è la storia, la magia, la poesia quando imbocchiamo la via che conduce a PublioMarone, un mantovano trapiantato a Roma al tempo di Ottaviano Augusto, innamorato di, tanto da desiderare di esservi sepolto dopo la morte. Il suo amore nasceva dalla grande passione per la cultura greca che aveva conquistato gli intellettuali romani; Neapolis era la più importante città della Magna Grecia, dove gli appassionati di filosofia potevano trovare celebri maestri del tempo come Filodemo e Sirone, gare di poesia, l’arte teatrale e una lingua antica, mai dimenticata. Massimo D’Antonio, scrittore e archeologo, traccia un itinerario fantastico e, al tempo stesso, documentato, della presenza del grande poeta nei siti della Campania. La “Guida ai luoghi vergiliani die dei...

Advertising

UbertoGandolfi : RT @vco24news: No vax imbratta la facciata delle scuole Bagnolini, il sindaco di Villadossola: inquirenti sono sulle sue tracce - Fotogalle… - vco24news : No vax imbratta la facciata delle scuole Bagnolini, il sindaco di Villadossola: inquirenti sono sulle sue tracce -… - NotiziarioC : Tre club di serie C sulle tracce di Luca Crescenzi del Como - velistipercaso : RT @turistipercaso: Ecco dove rivedere tutte le puntate della serie di @syusyblady sui #Popolidelmare, un viaggio a vela nella storia e ne… - syusyblady : RT @turistipercaso: Ecco dove rivedere tutte le puntate della serie di @syusyblady sui #Popolidelmare, un viaggio a vela nella storia e ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle tracce Diretta Senegal Zimbabwe/ Streaming video tv: esordio per i Leoni (Coppa d'Africa) CALCIOMERCATO ROMA/ Attesa per Oliveira, due club sulle tracce di Kamara Lo Zimbabwe, che non fa parte dell'elite del calcio africano , punta innanzitutto a superare il turno e godersi gli ottavi di ...

Su Marte è stata scoperta acqua in grandi quantità sotto la superficie dell'equatore Abbiamo chiesto un commento sulle prospettive aperte da questa scoperta a Yazan Al Momany , ... ed è quindi il luogo ideale dove cercare eventuali tracce di vita passata, sotto forma di fossili o ...

Sulle tracce di Tiresia l’affascinante viaggio di un geniale “flâneur” del pensiero La Stampa C’è acqua sulla luna, lo rivela il rover cinese La presenza di acqua era stata precedentemente confermata dal telerilevamento, ma ora il lander cinese ha trovato segni di acqua nelle rocce e nel suolo. Per la prima volta nella storia, il lander lun ...

Juve, per Coccolo è testa a testa Alessandria-Reggina ma, nelle ultime ore, ci sarebbe da registrare il ritorno di fiamma dell'Alessandria, club già sulle tracce del ragazzo da qualche settimana. Chi la spunterà?

CALCIOMERCATO ROMA/ Attesa per Oliveira, due clubdi Kamara Lo Zimbabwe, che non fa parte dell'elite del calcio africano , punta innanzitutto a superare il turno e godersi gli ottavi di ...Abbiamo chiesto un commentoprospettive aperte da questa scoperta a Yazan Al Momany , ... ed è quindi il luogo ideale dove cercare eventualidi vita passata, sotto forma di fossili o ...La presenza di acqua era stata precedentemente confermata dal telerilevamento, ma ora il lander cinese ha trovato segni di acqua nelle rocce e nel suolo. Per la prima volta nella storia, il lander lun ...ma, nelle ultime ore, ci sarebbe da registrare il ritorno di fiamma dell'Alessandria, club già sulle tracce del ragazzo da qualche settimana. Chi la spunterà?