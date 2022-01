Stromae canta di depressione e suicidio in diretta nazionale

(Di lunedì 10 gennaio 2022)L’Enfer ieri sera al Telegiornale, il brano tratta temi molto delicati.inun suo nuovo brano: L’Enfer. Questo è il secondo singolo tratto da Multitude che ilnte pubblicherà il 4 marzo, uno degli album pop più attesi del 2022. Il primo estratto Santé è uscito in ottobre ed è «un tributo alla working class, un brindisi a tutte le persone che non vengono mai celebrate». L’Enfern (L’inferno) ci parla invece di pensieri suicidi,e solitudine parla.ha rispostondo alle domande della conduttrice sul suo stato d’animo “Non sono solo per essere solo Tutto quello a cui ho mai pensato per dire che molti altri ci hanno già pensato. Ma nonostante tutto mi sento solo”. ...

Ma dopo l'album 'Racine carrée', il primo pubblicato dopo 'Alors on dance', e finito al primo posto della classifica di vendita in Italia,è improvvisamente scomparso dalla scena.sta ...L'Enfer è infatti un racconto straziante sui pensieri suicidi : 'A volte pensi che sia l'unico modo per farli tacere, quei pensieri che rendono la mia vita un inferno' ,nel ritornello ...Stromae canta L’Enfer ieri sera al Telegiornale, il brano tratta temi molto delicati. Stromae canta in diretta un suo nuovo brano: L’Enfer. Questo è il secondo singolo tratto da Multitude che il ...Cantare la depressione non è mai stato così pop. Colpo di scena – e di teatro – ieri sera alla tv francese, quando in diretta durante un’intervista trasmessa alla ...