Si accascia in casa dopo cena, l'assessore stroncato da un malore a 51 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) La giunta comunale di Romano d'Ezzelino nel vicentino colpita da un altro lutto in pochi mesi: è morto a soli 51 anni l'assessore a Bilancio e Lavori pubblici Mauro Salvemini . Consulente aziendale ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) La giunta comunale di Romano d'Ezzelino nel vicentino colpita da un altro lutto in pochi mesi: è morto a soli 51l'a Bilancio e Lavori pubblici Mauro Salvemini . Consulente aziendale ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Si accascia in casa dopo cena, l'assessore stroncato da un malore a 51 anni - leggoit : Si accascia in casa dopo cena, l'assessore stroncato da un malore a 51 anni - coerente66 : #vaccini #VACCINATI #scuola #tamponi MALORE MORTO - mistermeo : RT @stopcensura2020: Roma, 19enne in casa si accascia a terra e muore: malore fatale - Gazzettino : Si accascia in casa dopo cena, l'assessore di #Romano Mauro Salvemini stroncato a 51 anni -