Sanremo 2022 | Amadeus avrà 5 co-conduttrici | svelata la prima

Leggi su biccy

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Manca sempre meno all’arrivo died anche quest’anno, proprio come nelle precedenti edizioni, non cambia la formula della conduzione chiamando a suo fianco altre donne. In tutto dovrebbero essere cinque (una a serata) e laannunciata è stata (da Repubblica) l’attrice Maria Chiara Giannetta, nuovo volto delle fiction Rai che ha conquistato il pubblico con la serie Blanca. Nel suo curriculum, oltre Blanca, anche Che Dio Ci Aiuti, Un Passo Dal Cielo ed a breve anche Don Matteo. Chi saranno le altre quattro donne che affiancheranno? Una potrebbe essere Simona Ventura che era stata chiamata dal direttore artistico anche nel 2021. Super Simo purtroppo non è poi andata perché trovata positiva al Covid. L’invito sarà sempre ...