Rita dalla Chiesa su Signorini: “sapeva che mi avrebbero fatto del male e lui…” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rita dalla Chiesa, amatissima conduttrice ed opinionista, ha svelato un retroscena su Alfonso Signorini in un’intervista rilasciata per BubinoBlog. Ecco cosa ha detto sul presentatore del reality di Canale Cinque. Rita dalla Chiesa e Alfonso Signorini-AltranotiziaEcco che cosa ha detto Rita dalla Chiesa su Alfonso Signorini. A quanto pare la conduttrice ha parlato del presentatore del Grande Fratello Vip in una intervista rilasciata a BubinoBlog. Non vi aspetterete mai cosa ha confessato la donna più famosa di Forum. Rita dalla Chiesa svela la verità su Alfonso Signorini A quanto pare alla ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022), amatissima conduttrice ed opinionista, ha svelato un retroscena su Alfonsoin un’intervista rilasciata per BubinoBlog. Ecco cosa ha detto sul presentatore del reality di Canale Cinque.e Alfonso-AltranotiziaEcco che cosa ha dettosu Alfonso. A quanto pare la conduttrice ha parlato del presentatore del Grande Fratello Vip in una intervista rilasciata a BubinoBlog. Non vi aspetterete mai cosa ha confessato la donna più famosa di Forum.svela la verità su AlfonsoA quanto pare alla ...

Advertising

ToninoR118 : RT @Aretnutorn: Sono addolorato,non vedo più i continui ed incessanti tweet della sign Rita Dalla Chiesa contro la Raggi,eppure il pattume… - nocchi_rita : RT @frances06455734: @rosalbacianc Katia? Katia stiamo aspettando vada in nomination per farle fare il volo dell’Angelo per uscire dalla po… - nocchi_rita : RT @rosalbacianc: @frances06455734 Mi dispiace per katia ma esce Carmen. Si è messa dalla parte sbagliata. Se avesse sostenuto i ragazzi a… - nocchi_rita : RT @Sun93_07: Sophie ha dato un messaggio sbagliato stasera: chi non tromba non piace a nessuno. Io sono dalla parte di Jessica, è speciale… - zazoomblog : Veronica Gentili? Che donna.... Clamorosa Rita Dalla Chiesa: parole pesantissime su lady Controcorrente -… -