Rimini imbiancata dalla neve | le scuole restano chiuse

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ondata di freddo eha colpito anche la Romagna, dall’Appennino alla costa, da un lato regalando la suggestione della riviera, dall’altro causando disagi alla circolazione. E la moltacaduta nell’entroterra riminese ha portato i sindaci dell’alta Valconca a chiudere leper la giornata di oggi. A renderlo noto è il presidente della Provincia diRiziero Santi. E così gli studenti di Gemmano, Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Saludecio e Sassofeltrio, prolungheranno le vacanze di un altro giorno. Su tutto il territorio sono in azione i mezzi per la pulizia delle strade. Sulla vasta spiaggia romagnola, invece, in tanti domenica si sono ritrovati per ammirarla. Uno spettacolo, quello del litorale invaso ...

arrivata anche in pianura e fino al mare la neve in Emilia Romagna: qui le riprese dall'alto mostrano il paesaggio imbiancato diE' arrivata anche in pianura e fino al mare la neve in Emilia Romagna: qui le riprese dall'alto mostrano il paesaggio imbiancato di ...Fiocchi più copiosi in Valconca. Niente lezioni a Montegridolfo, Mondaino, . Saludecio, Gemmano, Montefiore e a Montescudo-Monte Colombo ...Cronaca meteo video, neve in Romagna, la situazione a Rimini. Altre istantanee della nevicata che si è spinta fin sulle coste romagnole. La situazione nella serata di ieri a Rimini, si va in slittino ...