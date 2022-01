Preghiera della sera 10 Gennaio 2022: “Manifestati a noi o Dio” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Manifestati a noi o Dio”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 10 gennaio 2022) “a noi o Dio”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

chiesasantagata : RT @CiaoKarol: Vergine del Silenzio, ponte tra terra e cielo, ascolta il nostro grido di soccorso. Preghiera della notte: Preghiera della n… - cittella : RT @antonaccigabria: Non vi allontanate dalla preghiera, perché solamente per mezzo della preghiera potete vincere gli ostacoli che verrann… - MikiG78 : RT @RidTheRock: @romeoagresti @GoalItalia è UFFICIALMENTE partito il gruppo preghiera più difficile della storia recente del J-Twitter….UNI… - mcrisj01 : RT @RidTheRock: @romeoagresti @GoalItalia è UFFICIALMENTE partito il gruppo preghiera più difficile della storia recente del J-Twitter….UNI… - MaestroMiyagi3 : @Vijareal @lauraboldrini Preghiamo per il #Presidente non pensiamo sempre a noi. #ForzaDavid è l'ora della preg… -