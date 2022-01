Pagelle Torino-Fiorentina 4-0 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di. Allo stadio Grandei ragazzi di Ivan Juric dominano in lungo e in largo e mettono le cose in chiaro dopo pochi minuti: prima il gol di Singo, poi la doppietta di Brekalo con la forte complicità dei viola, oggi assenti ingiustificati. Nella ripresa arriva anche il 4-0 definitivo di Sanabria. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS: (3-4-2-1): Gemello 6.5; Djidji 6.5, Bremer 7, Rodriguez 6; Singo 7 (42’ st Zima sv), Lukic 7, Mandragora 7, Vojvoda 6.5; Brekalo 7.5 (34’ st Pjaca sv), Praet 6.5 (34’ st Pobega sv); Sanabria 7 (42’ st Warming sv). In ...

Advertising

violanews : Le pagelle che non risparmiano alcun componente della formazione di Italiano - Pall_Gonfiato : #TorinoFiorentina - Ecco i voti ai protagonisti del match #SerieA - sportface2016 : #TorinoFiorentina: le pagelle e i voti del match #SerieA - zazoomblog : Pagelle Torino Fiorentina: TOP e FLOP al termine del match – VOTI - #Pagelle #Torino #Fiorentina: #termine - infoitsport : Pagelle Torino Fiorentina: TOP e FLOP del match - VOTI -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Torino

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22:Fiorentina Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Brekalo FLOP: Callejon VOTI ...... i motivi della rottura tra Mourinho e il suo vice Sacramento Ledi Roma - Juventus: ...30 Lazio - Empoli 3 - 3 14:30 Spezia - Verona 1 - 2 16:30 Atalanta -16:30 Sassuolo - Genoa 1 - 1 ...16' - Due falli duri su Nico Gonzalez che non vengono puniti con il giallo. 30' - Giallo per Djidji che scalcia per la seconda volta Nico Gonzalez. 2' - Strappo in avanti impressionante di Nico Gonzal ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Torino Fiorentina Le pagelle dei protagonisti del ...