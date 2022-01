Niente green pass e via le restrizioni: “Convivere con il Covid”. Appunti dal Regno Unito (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen – Niente green pass, eliminare gradualmente le restrizioni in vigore e iniziare a Convivere con il Covid. E’ questa, in estrema sintesi, la strategia del Regno Unito. Giusta o sbagliata? Come si suol dire, ai posteri l’ardua sentenza. E che Manzoni ci perdoni il pedissequo uso improprio del suo verso. Sta di fatto che alla luce dei pessimi risultati ottenuti dal governo italiano, con le schizofreniche strette “dragoniane”, quello di Londra appare quantomeno un piano. Basato oltretutto sulla volontà di mettersi alle spalle la pandemia e uscire così da una gabbia asfissiante, anziché procrastinarla sine die. Regno Unito, presto via le restrizioni. “Convivere con il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen –, eliminare gradualmente lein vigore e iniziare acon il. E’ questa, in estrema sintesi, la strategia del. Giusta o sbagliata? Come si suol dire, ai posteri l’ardua sentenza. E che Manzoni ci perdoni il pedissequo uso improprio del suo verso. Sta di fatto che alla luce dei pessimi risultati ottenuti dal governo italiano, con le schizofreniche strette “dragoniane”, quello di Londra appare quantomeno un piano. Basato oltretutto sulla volontà di mettersi alle spalle la pandemia e uscire così da una gabbia asfissiante, anziché procrastinarla sine die., presto via le. “con il ...

