Milan femminile | Giacinti ai saluti | “Sei casa mia | difficile dirti arrivederci”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Il significato che questi colori hanno per me non sbiadirà mai. Seimia eè una delle decisioni più difficili che mai mi sarei immaginata di dover prendere“. Inizia così il messaggio che Valentina, fino a poche settimane fa capitana del, ha scritto sul proprio profilo Instagram. La classe ’94 quindi dice addio alle rossonere, anzi,: da sottolineare questa parole utilizzata dalla centravanti, e che sottintende che il trasferimento (con destinazione Fiorentina) sarà effettivamente in prestito secco fino a fine stagione.ha poi aggiunto: “Voglio dirvi però che i messaggi d’amore che sto ricevendo da tutti voi sono la mia vittoria più bella. A voi, ...

Advertising

FIGCfemminile : ???? Record di spettatori per #JuveMilan: la finale della #SupercoppaFemminile @fsitaliane è stata seguita su @La7tv… - Eurosport_IT : CAMPIONESSE ???? La Juventus femminile vince la supercoppa italiana battendo il Milan per 2-1 #JuveMilan… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso ha cantato #TuttoAccade durante la finale di Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiano, il trofe… - fede_acm : RT @Pirichello: @Giacinti9 A parte che Milan vuole la maiuscola sono contento tu te ne sia andata, ogni volta che ho visto il Milan femmini… - TodosACM : RT @Pirichello: @Giacinti9 A parte che Milan vuole la maiuscola sono contento tu te ne sia andata, ogni volta che ho visto il Milan femmini… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan femminile

...00 Cuneo - Trentino Rosa Visualizza Serie A1VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Prisma Taranto - Verona 18:00 Vibo Valentia - Latina CALCIO - SERIE A 18:30 Bologna - Napoli 18:30- Spezia 20:45 ...Sei casa mia e dirti 'arrivederci'è una delle decisioni più difficili che mai mi sarai immaginata di dover prendere. Voglio dirvi però che i messaggi d'amore che sto ricevendo da tutti voi ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Supercoppa Femminile: dato record sul numero di spettatori TV per la sfida tra Juventus e Milan Sabato Juventus Women e Milan si sono affrontate per con ...Valentina Giacinti, pronta al passaggio in prestito alla Fiorentina, si è così espressa su Instagram salutando il Milan Femminile: "Il significato che questi colori hanno per me ...