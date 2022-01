Meloni delusa da Draghi: “Ripete che va tutto bene e insiste su una strategia sbagliata” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Dal presidente del Consiglio Draghi ci saremmo aspettati un atto riparatorio ben diverso da una conferenza stampa concessa dopo giorni di silenzio”. E’ quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando la conferenza di Palazzo Chigi del premier Draghi. “Ci aspettavamo un atto di onestà intellettuale” “Un atto di verità e di onestà intellettuale – prosegue la leader di FdI – con le scuse agli italiani e l’ammissione degli errori commessi finora. I cittadini sono alle prese ogni giorno con tutti i problemi legati ai provvedimenti caotici e contradditori dell’esecutivo. Tuttavia, oggi Draghi, Speranza, Bianchi e Locatelli non hanno fatto altro che Ripetere che va tutto bene. E che la strategia portata avanti finora ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Dal presidente del Consiglioci saremmo aspettati un atto riparatorio ben diverso da una conferenza stampa concessa dopo giorni di silenzio”. E’ quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, commentando la conferenza di Palazzo Chigi del premier. “Ci aspettavamo un atto di onestà intellettuale” “Un atto di verità e di onestà intellettuale – prosegue la leader di FdI – con le scuse agli italiani e l’ammissione degli errori commessi finora. I cittadini sono alle prese ogni giorno con tutti i problemi legati ai provvedimenti caotici e contradditori dell’esecutivo. Tuttavia, oggi, Speranza, Bianchi e Locatelli non hanno fatto altro chere che va. E che laportata avanti finora ...

